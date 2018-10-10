Появились данные о подготовке провокации Украины в Азовском море

Украина готовит провокацию в Азовском море для того, чтобы дискредитировать российских пограничников, заявил информированный источник в Крыму.

По его словам, Киев намерен организовать выход из Мариуполя пограничного сторожевого катера с журналистами, которые должны будут собрать материалы о якобы агрессивных действиях Погранслужбы ФСБ России, передает РИА «Новости».

Источник пояснил, что журналисты украинских СМИ должны будут сделать видеорепортаж об «агрессивных действиях» российских пограничников в отношении украинских гражданских судов и о «блокаде морских портов» Украины.

Ранее украинские военные провели военные учения в Азовском море, после чего сразу же заявили о своей обеспокоенности из-за «постоянной милитаризации» водоема.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Украине нужна база ВМС в Азовском море.