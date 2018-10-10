Нурмагомедов рассказал, почему прыгнул в зал после боя с Макгрегором

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Может быть, только дольше продолжал бы бой», – цитирует Нурмагомедова «Коммерсантъ».

Спортсмен заявил, что ему могут запретить «выступать в штате Невада на какое-то время». Также, по его мнению, среди возможных санкций есть штраф в 300 тыс. долларов.

«Поверьте, этот прыжок стоил 20 млн рублей», – сказал боец.

При этом Нурмагомедов уверен, что у него не отберут чемпионский пояс UFC.

Россиянин отметил, что не слышал криков тренера Макгрегора во время боя, однако все понимал «по выражению лица». Нурмагомедов добавил, что и раньше слышал оскорбительные слова наставника ирландца.

«Ну что кричал... Что мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», – сказал боец.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поздравил Нурмагомедова с победой и прокомментировал его прыжок из клетки в зал к команде Макгрегора после боя.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца.

Впоследствии Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя перед перед Лас-Вегасом и Атлетической комиссией штата Невада. «Это был не лучший мой поступок», – говорил россиянин.