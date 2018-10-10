Путин прокомментировал прыжок Нурмагомедова из клетки

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором.

«Поздравляю тебя», – сказал Путин Нурмагомедову после форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске, передает ТАСС.

Президент в шутку предложил спортсмену услугу. «Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», – добавил глава государства.

Путин также заявил, что Нурмагомедов, победив Макгрегора, «решил главную задачу» и «выиграл достойно и убедительно», передает Life.

Президент также прокомментировал прыжок Нурмагомедова к команде Макгрегора после боя. «Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», – заметил он.

Видео беседы Путина с Нурмагомедовым размещено в Telegram-канале кремлевского пула.

Нурмагомедов на встрече с Путиным прокомментировал свое поведение во время и после боя с ирландцем.

«Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу», – сказал боец, передает ТАСС.

В ответ Путин сказал, что в России понимают причину провокаций на ринге. «Мы понимаем, что это делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя», – подчеркнул президент. По его словам, есть уверенность, что ситуация с разбирательством в UFC решится положительно.

«Хочу выразить надежду на то, что это будет оценено и твоими соперниками, противниками, и все выстроится в нужном общечеловеческом и спортивном ключе», – добавил Путин и пожелал Нурмагомедову успехов.

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов ранее рассказал, что недоволен поведением сына после поединка. Он добавил, что побеседует с Хабибом по его возвращении в Дагестан. «Не только беседа будет. Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила – уважайте судью, соперника, зрителей», – сказал Нурмагомедов-старший.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца.