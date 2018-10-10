В США назвали преимущество российского оружия перед американским

Российское и китайское оружие превосходит американское в дальнобойности, заявил глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.

«У России, а во многих случая и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большинством наших систем вооружений», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Россия и Китая проводят исследования в области создания ракет «воздух-воздух», которые предназначены для уничтожения самолетов группы поддержки истребителей пятого поколения F-35.

Также превосходство в дальнобойности имеет российская артиллерия, добавил Мюррей, заметив, что успехи Москвы в этой области стали для США «тревожным сигналом».

В сентябре издание National Interest рассказало о модернизации Россией «божественной» артиллерии.

Ранее СМИ сообщали, что в США озаботились производством нового варианта самоходной гаубицы M109, которая будет иметь большую дальность стрельбы и сравнится по этому показателю с российскими аналогами.

В марте в США также заявили, что Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.