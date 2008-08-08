США захотели создать гаубицу лучше, чем у России

В Соединенных Штатах начинается производство нового варианта самоходной гаубицы M109, которая способна быстрее передвигаться, имеет лучшую защиту, а в перспективе будет иметь и большую дальность стрельбы, сообщают СМИ.

Гаубица M109A7 имеет больший размер шасси и будет оснащена пушкой, которая является шагом к орудию следующего поколения, способному превзойти существующее российское оружие, пишет Fox News.

Проект M109A7 предусматривает использование нового более крупного шасси, одновременно начинается работа над новой пушкой, способной наносить удары на расстояние в 70 километров. Разработчики отмечают, что сейчас российские гаубицы превосходят американские, и США намерены исправить эту ситуацию.

Телеканал отмечает, что 70-километровый диапазон стрельбы представляет собой значительный скачок вперед для артиллерии – такая самоходная гаубица может встать наравне с некоторыми передовыми ракетными комплексами, в частности, с M270 MLRS – пусковой установкой, которую используют в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Ее дальность также достигает 70 километров.

Производством M109A7 занимается компания BAE Systems, эта гаубица заменит предыдущую версию – M109A6, которая была самой медленной техникой в армии. Новая гаубица будет значительно быстрее.

Отметим, что дальность стрельбы российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» составляет до 70 километров.

В марте в США заявили, что Россия имеет преимущество перед Соединенными Штатами в численности и дальнобойности артиллерийских систем.