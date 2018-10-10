Отец Мамаева обматерил «Краснодар» за желание расстаться с футболистом

Отец футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Константин эмоционально отреагировал на заявление клуба о желании расторгнуть контракт с его сыном.

«Я им сказал, что вы ***** [блин] устроили? И с Монте-Карло ***** [блин] устроили! Что вы делаете ***** [блин]? Кого **** [волнует], человек в отпуске находится! Кого **** [волнует], что они сейчас устроили? Сука, черти! Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду», – приводит слова Мамаева-старшего Telegram-канал «Мутко против».

По его словам, «обычный русский парень» зарабатывает деньги, а как только он оступился, каждый «готов нож в спину воткнуть».

Также в соцсети была размещена аудиозапись разговора с Константином Мамаевым, опубликовать которую в СМИ нельзя по соображениям цензуры.

Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избил чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Спортсменам грозит реальный срок, возможна пожизненная дисквалификация.

Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.