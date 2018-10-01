Тимошенко назвала сроки ликвидации «Нафтогаза»

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что компанию «Нафтогаз» ликвидируют как юридическое лицо сразу после того, как Россия выплатит долг по решению Стокгольмского арбитража.

«Нафтогаз» как юридическое лицо, а не как посредник на рынке газа будет действовать до тех пор, пока Россия не выплатит последнюю копейку, которую задолжала», – передает ее слова RT.

По ее словам, после ликвидации «Нафтогаза» украинцы станут получать газ непосредственно от госпредприятия «Укргазвыдобування». Это, по мнению Тимошенко, позволит справиться с коррупцией и вдвое снизить тарифы.

Ранее Тимошенко пообещала, что в случае победы на президентских выборах ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является «ненужным посредником».