Тимошенко пообещала после избрания президентом ликвидировать «Нафтогаз»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на президентских выборах ликвидирует компанию «Нафтогаз» как ненужного посредника.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен», – приводит ее слова ТАСС. Кроме того, Тимошенко пообещала ликвидировать другие посреднические структуры, созданные «Нафтогазом» для продажи природного газа украинцам.

Она также заявила, что нельзя допустить продажи акций 49% газотранспортной системы (ГТС) Украины. Тимошенко уверена, что это попытка нынешнего украинского президента Петра Порошенко через подставных лиц приобрести ее в собственность. «Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», – сказала она.

Тимошенко напомнила, что ее фракция зарегистрировала в Верховной раде законопроект, согласно которому запрещены любые манипуляции с украинской ГТС. По ее оценке, украинская газотранспортная система стоит около 300 млрд долларов, а Порошенко хочет «забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше».

Украинский политик назвала обманом заявления чиновников и политиков о том, что газотранспортная система «останется без газа и превратится в металлолом». Она высказалась за наращивание собственной добычи газа, чтобы «экспортировать его в ЕС».

Лидер «Батькивщины» также пообещала, что после того, как народ «уберет Порошенко с должности президента», «газотранспортная система, так же как «Криворожсталь», так же как шельф Черного моря, будут возвращены назад народу Украины». Кроме того, она пообещала вернуть в государственную собственность месторождения газа, не возвращая средства владельцам. Она отметила, что после переизбрания президента компания «Укргаздобыча» будет возвращена государству, если ее успеют приватизировать до выборов.

В начале сентября «Нафтогаз» предложил продать до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за границу.