Медведчук заявил о провале замены российских товаров европейскими на Украине

Попытка заменить на украинском рынке российские товары европейскими провалилась, заявил глава общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

«Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики», – написал Медведчук в Facebook.

Политик отметил, что, по данным Нацбанка Украины (НБУ), в январе – ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС – на 27,6%. К концу второго года действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС «рекордными темпами растет... торговля Украины с Россией».

«Попытка заменить их (российские инвестиции – прим. ВЗГЛЯД) ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», – добавил Медведчук.

Напомним, в конце декабря глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, что в ближайше время Украина не войдет в состав ЕС. В ноябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось «переиграть Москву», которая пыталась заблокировать украинское соглашение об ассоциации с ЕС.

В сентябре Виктор Медведчук заявил, что ЗСТ с Евросоюзом обрушила экономику Украины.