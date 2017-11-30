В Берлине не смогли представить Украину в составе ЕС

Ни Украина, ни Турция не войдут в состав Европейского союза, по крайней мере, в ближайшее время, заявил глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

«Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза», – заявил дипломат в интервью изданиям медиагруппы Funke. Слова министра передает РИА «Новости».

Габриэль уверен, что ЕС следует разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. По его словам, выстраивать отношения с Украиной и Турцией можно было бы по примеру отношений между ЕС и Великобританией в случае достижения ими эффективного соглашения после Brexit.

Он добавил, что после изменения ситуации в Турции Берлин и Анкара могли бы достичь «более тесной формы таможенного союза».

Напомним, в начале декабря сообщалось, что Украина оказалась на грани потери безвиза с ЕС. Позже ЕС выдвинул требования по сохранению безвизового режима с Европой для Украины.