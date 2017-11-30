SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный американский спутник

Секретный американский спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан.

Первую ступень ракеты-носителя удалось сохранить, после отделения она совершила посадку в вертикальном положении в запланированном районе на специальную посадочную площадку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал состоялся около 04.00 понедельника мск.