Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным американским спутником

Американская компания SpaceX в воскресенье запустила с базы ВВС США на мысе Канаверал ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma.

Это первый запуск SpaceX в 2018 году. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется, передает ТАСС.

Предполагается, что первая ступень ракеты-носителя после отделения попытается совершить посадку в запланированном районе Landing Zone 1 (LZ-1).

Напомним, 23 декабря прошлого года ракета-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT на борту стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

В SpaceX сообщали, что компания в 2018 году намерена увеличить число запусков ракет на 50% – до 30.