Британия направила фрегат на перехват российских кораблей

Сторожевое судно британских ВМС Westminster направлено в Ла-Манш, чтобы сопроводить группу российских военных кораблей, сообщает военное ведомство Соединенного Королевства.

В минобороны Великобритании сообщили, что фрегат отправлен на перехват после того, как российские суда вошли «в зону национальных интересов» страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что происходящее нельзя называть инцидентом. В военном ведомстве Великобритании подчеркнули, что отправка корабля для сопровождения – обычная в таких случаях процедура.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. В конце декабря Британский фрегат St. Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал Горшков», когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море.