Британский корабль сопроводил российский фрегат в Северном море

Во время прохождения близ британских территориальных вод в Северном море российский фрегат «Адмирал Горшков» сопровождался британским кораблем St Albans, сообщили Королевские ВМС.

Уточняется, что St Albans был вызван для сопровождения российского фрегата в субботу, 23 декабря. Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, передает РИА «Новости».

Во вторник британский корабль должен вернуться на военно-морскую базу в Портсмут.

«Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов», – заявил в этой связи министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В настоящее время «Адмирал Горшков» проходит завершающий этап государственных испытаний. Он регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

Накануне сообщалось, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» не успеют передать ВМФ в этом году.