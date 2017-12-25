ОСК назвала сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Горшков»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» не успеют передать ВМФ в этом году, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Испытания нового ракетного вооружения фрегата продолжаются. Поэтому корабль не будет в этом году передан флоту. Надеемся, что это состоится в 2018 году», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Он отметил, что второй корабль проекта (первый серийный) «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ до конца 2018 года.



Глава ОСК уточнил, что к головному кораблю проекта нет вопросов, но они есть к ракетному оружию холдинга «Алмаз-Антей».



Рахманов заявил также, что головной десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» будет передан ВМФ до конца этого года.

Он отметил, что корабль прошел все испытания, в том числе связанные с электромагнитными полями.

Как заявил глава ОСК, тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в ходе модернизации получит совершенно новое оружие.

«Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов», – передает ТАСС слова Рахманова.

Он напомнил, что крейсер флоту планируют передать в 2021 году. При этом пока неизвестно, будет ли поставлен на ремонт вслед за ним флагман Северного флота – однотипный «Нахимову» «Петр Великий».

«Глубокая модернизация приводит к бюджетам, сопоставимым со строительством нового корабля. Флот этот вопрос сейчас рассматривает», – сказал Рахманов.

Кроме того, он рассказал, что научно-исследовательский катамаран «Пионер-М», разрабатываемый студентами кораблестроительных вузов, станет первым в стране безэкипажным судном.

«Думаю, первым таким судном будет «Пионер-М», который мы сделаем в Севастополе. В этом маленьком 25-метровом катамаране будут реализованы первые наши пробные работы по безэкипажному вождению и, возможно, беспилотной швартовке», – сказал Рахманов.

Напомним, ранее глава управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников сообщил, что новейший головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ России в ноябре 2017 года.