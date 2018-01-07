Власти Ирана разблокировали Telegram

Иранские власти полностью сняли блокировку мессенджер Telegram, который был заблокирован на время антиправительственных митингов в стране, сообщило агентство Фарс.

Доступ был открыт для пользователей после снятия 6 января временных ограничений, введенных по решению Высшего совета по национальной безопасности Ирана 31 декабря. 5 января аналогичные ограничения сняли с Instagram, передает ТАСС.

При этом иранские власти пригрозили полной блокировкой Telegram, если мессенджер не закроет «каналы террористов».

Члены парламента «не поддержали продление блокировки» мессенджера.

Акции протеста из-за роста цен начались в Иране 28 декабря, в ряде городов начались столкновения, погибли 20 человек. 3 января было объявлено об окончании смуты в республике. В воскресенье сообщалось, что власти Ирана арестовали бывшего президента этой страны 61-летнего Махмуда Ахмадинежада.