Отказ Верховного суда допустить Навального до выборов вступил в силу

Верховный суд России в субботу отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии, не зарегистрировавшей инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента.

«Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека», – сказал ТАСС представитель Навального Иван Жданов.

Верховный суд 30 декабря признал законным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России. Сам Навальный в суд не явился.

25 декабря Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы признали данное решение законным.

В ответ на это Алексей Навальный решил провести акции в преддверии президентских выборов.