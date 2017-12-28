Песков прокомментировал планы Навального провести акции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что соответствующие ведомства проверят планы блогера Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов.

На вопрос, как Кремль может прокомментировать сообщение Навального о подготовке такой акции, Песков ответил: «Никак».

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», – сказал пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «чудовищным» то, что «либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».