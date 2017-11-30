Верховный суд не допустил Навального до выборов президента

Верховный суд признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России.

«Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», – передает ТАСС решение судьи.

Ранее Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы признали данное решение законным.

В ответ на это Алексей Навальный решил провести акции в преддверии президентских выборов.