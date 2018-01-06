Госдеп: Пока нет свидетельств намерения России вмешаться в выборы-2018 в США

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что «пока» у него нет никаких данных о намерении России «вмешаться» в американские выборы в 2018 году.

Он сообщил, что Вашингтон обсуждает с Москвой якобы имевшее место «вмешательство» в американские выборы 2016 года.

«Мы говорим им: здесь есть проблема», – приводит слова Тиллерсона РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

На вопрос, следует ли ожидать «вмешательства» Москвы и в 2018 году, когда в США пройдут выборы в Конгресс, а также целый ряд кампаний в штатах и на местном уровне, Тиллерсон ответил: «Не знаю. Надеюсь, что нет».

Он утверждает, что Россия якобы участвовала «в других выборах, в Европе и других местах». США, по его словам, не понимают, зачем Москва «это делает» и «чего добивается». Глава Госдепа заявил, что ему «совершенно не ясно», какую выгоду предполагаемое «вмешательство» в выборы может принести Москве.

«Это вредит России, потому что у нас с ней нет прогресса, и у других тоже нет», – сказал Тиллерсон.

Он также сообщил, что сторонам предстоят «важные переговоры по СНВ и по договору РСМД».