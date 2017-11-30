МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой.

Обвинять Россию во «вмешательстве» (во все подряд) для западных СМИ в последние годы стало настолько привычным делом, как и 40 лет назад писать о «кремлевских ястребах, держащих маразматический палец на спусковом крючке ядерной войны». Доказательств не требуется: любой не нравящийся результат чего-либо можно списать на «вмешательство русских».

Помимо бездоказательности и безнаказанности подавляющего большинства обвинений напрочь игнорируется тот факт, что США и Европа на протяжении десятилетий активно вмешивались во внутреннюю политическую жизнь других стран. Применялись и «мягкие» методы, такие как пропаганда в виде «Радио Свобода» или «Голоса Америки», и более жесткие – такие как поставка оружия антиправительственным «повстанцам», что и происходит до сих пор, например, в Сирии.

Это не говоря уже о прямой интервенции – как в Югославии или Ираке.

Справедливости ради следует отметить, что СССР тоже не брезговал подобным вмешательством, однако после краха государства о подобной практике в Москве забыли. Россия вообще забыла о внешнеполитической активности, погрузившись в смуту 1990-х годов.

Но США, разумеется, своих вмешательств не прекратили. Более того, американцы более не считали нужным их скрывать – и эмиссары в восточноевропейских столицах прямо диктовали, что нужно делать «туземцам». Участие американских политтехнологов в переизбрании Бориса Ельцина – достоверный и подтвержденный всеми сторонами факт. Американские граждане во главе «независимых» государств Прибалтики – а почему бы и нет?

На сей раз Государственный департамент США обошелся без интервенций и всего лишь высказал «обеспокоенность» в связи с тем, что Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента России.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», – цитирует заявление американского дипломатического ведомства ТАСС.

Далее звучит призыв «провести честные выборы» (прозрачные, свободные и справедливые) и гарантировать «свободное выражение воли народа».

Российский гражданин в рамках российского законодательства не допущен до российских выборов. Какое отношение к этому имеет Госдеп? Российский МИД не выпускает обеспокоенные заявления всякий раз, когда американские полицейские в полном соответствии с американским законодательством разряжают свои пистолеты в безоружных чернокожих (перестали вешать, и на том спасибо, как говорится). Потому что это внутреннее дело США, а выборы президента России – внутреннее дело России.

По большому счету данное заявление американского дипломатического ведомства является не чем иным, как примером иностранного вмешательства в российские выборы.

Впрочем, истерики у российских официальных представителей это почему-то не вызвало – только юмор и плохо скрываемую усталость от беспочвенных обвинений.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», – констатировала спикер российского МИДа Мария Захарова.

Особенно ее возмутил пассаж американского заявления о «строгих мерах» в отношении «несогласных журналистов». «Какое конкретно ведомство и как применяет «строгие меры в отношении несогласных журналистов»? Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку инагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде», называя так всех, с кем не согласны», – подчеркнула Захарова.

Не обошлось и без «шпильки» в отношении оппозиционных изданий. «Кстати. Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское правительство» не «применяет строгие меры», независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?» – риторически вопросила она в «Фейсбуке».

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С официальным представителем российского МИДа сложно не согласиться в том, что подобные заявления вряд ли будут единичными. И вряд ли посол США в России Джон Хантсман откажет себе в удовольствии общаться с российскими политиками – как оппозиционными, так и занимающими государственные должности. Это, в конце концов, его работа – получать информацию из первых рук и передавать ее на родину.

Нет сомнений и в том, что Вашингтон наотрез откажется подписывать даже ни к чему не обязывающий документ о невмешательстве во внутренние дела других государств. И, поскольку Россия уже вернулась на международную политическую арену в качестве активного игрока, возможно, Смоленской площади стоило бы не только ерничать по поводу двойных стандартов американских коллег, но и предложить другим, более договороспособным странам текст подобного соглашения.

В США очень любят грезить об «изоляции» России и игнорировать собственное движение против потока (как в случае с признанием Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля). Чем больше в мире будет интеграционных проектов без участия США и международных договоренностей, которые они не подписали (пусть даже символических), тем сложнее Вашингтону будет игнорировать тот факт, что их самопровозглашенное «мессианство» приветствуется только странами-изгоями вроде Украины.