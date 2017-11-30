Госдеп отреагировал на отказ Навальному в регистрации кандидатом в президенты

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с отказом Центризбиркома блогеру Алексею Навальному в регистрации на участие в выборах президента России 2018 года, заявил представитель американского ведомства Клэй Ноэл.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам – от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», – передает его слова ТАСС.

Ноэл заявил, что такие действия якобы указывают на то, что российские власти не могут «защитить пространство в России» для того, чтобы могли реализовываться основные свободы и осуществляться права человека в стране.

По его словам, США призывают российское правительство «провести честные выборы», прозрачные, свободные и справедливые, гарантировав «свободное выражение воли народа».

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «чудовищным» то, что «либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».