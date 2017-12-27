Израиль придумал способ отблагодарить Трампа за позицию по Иерусалиму

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац одобрил предложение по строительству железнодорожной станции в нескольких десятках метров от Стены плача в Иерусалиме и решил назвать объект в честь президента США Дональда Трампа, сообщают местные СМИ.

«Стена плача – самое святое место для иудеев, и я решил назвать железнодорожную станцию, ведущую к ней, в честь президента США Дональда Трампа в знак признания его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля», – цитирует министра «Интерфакс».

Станция у Стены плача должна появиться на возводимой железнодорожной ветке скоростного поезда Тель-Авив – Иерусалим.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях такого решения.