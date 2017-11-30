Кондолиза Райс высказалась против изоляции России

Соединенные Штаты должны продолжать искать сферы, в которых сотрудничество с Россией «будет приемлемо», нельзя изолировать Москву, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», – сказала она интервью немецкому изданию Cicero. Слова Райс передает РИА «Новости».

Бывший американский дипломат уверена, что приоритетом для Берлина и Вашингтона должна быть единая и последовательная политическая линия в отношении Москвы, в особенности на фоне «конфронтационного поведения России в отношении Европы и НАТО».

При этом Райс признала, что немцы дружелюбно настроены по отношению к России и многие из них желают сближения между странами.

Райс занимала должность госсекретаря США в 2005-2009 годах. Политик придерживалась антироссийской стилистики в своих провокационных публичных выступлениях.

Ранее Райс заявляла, что США должны ответить на «вмешательство» в американские выборы, которое якобы осуществила Москва, но сам Вашингтон не должен вмешиваться в выборы в России.