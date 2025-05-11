Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
Анкара выразила готовность стать площадкой для прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поддержав инициативу возобновления диалога, заявил лидер республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эрдоган положительно оценил заявление Путина о возможном возобновлении мирных переговоров в Стамбуле и подчеркнул, что Анкара открыта для любых форматов диалога, способных привести к прочному миру, передает ТАСС.
В сообщении администрации турецкого президента говорится: «Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению».
По словам турецкого лидера, «открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров».
Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.
Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.