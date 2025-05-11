Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Россиян предупредили о риске аннулирования полисов ОМС из-за ошибок в данных
Вице-президент ВСС: Россиянам могут аннулировать полисы ОМС из-за ошибок в данных
Причиной аннулирования полисов ОМС стали неточности, возникшие при внедрении нового персонализированного учета россиян, сообщил вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.
По словам Щеглеватых, страховые медицинские организации фиксировали до 30 тыс. ошибок в данных граждан и застрахованных лиц, возникавших при сопоставлении сведений из различных ведомств. Щеглеватых отметил: «В ходе внедрения нового персонифицированного учета страховые медицинские организации достаточно часто сталкивались с проблемой аннулирования полиса ОМС». Сейчас, по словам эксперта, такие случаи встречаются реже, но полностью проблема не исчезла, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что с декабря 2022 года в России действует новый порядок учета застрахованных лиц, при котором все данные внесены в единый регистр, оператором которого выступает Федеральный фонд ОМС. Сведения из разных ведомств сопоставляются, и для каждого гражданина формируется одна учетная запись. Ошибки в передаче или обработке информации становятся причиной временного аннулирования полиса.
Щеглеватых пояснил, что при возникновении подобных сложностей гражданам следует обращаться в свою страховую компанию, где уже отработаны механизмы решения подобных вопросов. В прошлом году страховщики провели более 11 млн консультаций и продолжают оказывать помощь в устранении таких проблем совместно с Федеральным фондом ОМС.
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