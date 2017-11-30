Опубликовано видео с терпящего бедствие судна «Восток»

Администрация Приморского края опубликовала видео, на котором судно «Восток» заливает водой и сковывает льдом.

«Вот так идем с Зарубино, я боялся на мостик выйти, там заливает, сейчас как-то будем прорываться, потому что я живу вот там внизу, где лед. Всем большой привет. Как-нибудь прорвемся», – говорит автор видео, передает РЕН ТВ.

Позже ролик был удален с сайта краевой администрации, однако успел распространиться в Сети.

Отмечается, что запись сделал агент, который отправлял судно.

В администрации края пояснили, что это – последнее видео, присланное с «Востока». Точная дата съемки неизвестна, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в районе поисков рыболовецкого судна «Восток», переставшего выходить на связь 25 января, были найдены два плота, однако людей на них не оказалось.

Одной из причин исчезновения траулера специалисты называли шторм.

По факту пропажи судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.