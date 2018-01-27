Спасатели не обнаружили экипаж «Востока» на найденном плоту

В Японском море в районе поисков рыболовецкого судна «Восток» найдены два спасательных плота; один из них уже поднят, на нем нет людей, сообщил дежурный Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

Специалисты подтвердили, что плот с судна «Восток», однако людей на нем нет, передает РИА «Новости».

Спасатели рассчитывают вскоре подойти ко второму плоту.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» пропало в Японском море 25 января.

Операцию по поиску судна осложнило резкое ухудшение погоды в данном районе. Одной из причин исчезновения траулера специалисты называли шторм.

По факту пропажи судна было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.