Стали известны подробности последнего сеанса связи с судном «Восток»

Рыболовецкое судно «Восток» в последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения. Тогда оно не подавало аварийных сигналов, сообщили в администрации Приморского края.

В пятницу на заседании КЧС в Приморье спасатели рассказали, что за два часа до исчезновения «Восток» выходил на связь с теплоходом «Абакан», передает РИА «Новости».

Кроме того, заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов сообщил, что в зоне поисков «Востока» резко ухудшились погодные условия «по сравнению со вчерашним днем»: ночью «дул сильный ветер северного и северо-западного направлений с порывами до 31 метра в секунду», создавая пятиметровые волны, шел снег. Температура воздуха опускалась до минус 20 градусов, воды – до минус 2 градусов, передает ТАСС.

Начальник Центра специализированного обслуживания Примгидромета Александра Василевская сообщила, что с 25 января в районе, где ведутся поиски «Востока», действовало штормовое предупреждение об очень быстром обледенении. Предупреждение остаётся в силе и продлится минимум до 27 января.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил организовать обследование береговой линии, прилегающей к месту поиска судна «Восток» в Японском море, а также проверить данные спутников, чтобы точнее определить координаты места аварии.

Отмечается, что на данный момент обследованы более 5 тыс. кв. километров в районе поиска судна «Восток», однако пока были найдены только спасательные круги. Судьба экипажа по-прежнему остается неизвестной.

Ранее в международных службах морского поиска и спасения заявили, что причиной пропажи рыболовецкого траулера в Японском море, предположительно, мог стать сильный шторм.

После в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сообщили, что судно могло потерпеть крушение из-за образования льда на занимавших всю палубу крабовых ловушках, что повлияло на его остойчивость.

По факту пропажи «Востока» было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.