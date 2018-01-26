Названа возможная причина пропажи в Японском море судна «Восток»

Причиной чрезвычайного происшествия с пропавшим в Японском море рыболовецким судном «Восток» могло стать образование льда на занимавших всю палубу траулера крабовых ловушках, что могло повлиять на его устойчивость, сообщил источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

«Есть предположение, что на борту судна находились все крабовые ловушки (судно шло со сдачи краба в Южной Корее), это десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, часто бывает, что такими ловушками заставлена вся палуба. При этом, если судно обледенело, что, по его оценке, наиболее вероятно, то ловушки мешали обкалывать лед.

Он также добавил, что суда, ведущие добычу краба, не могут оставлять ловушки в месте промысла, поэтому должны везти их с собой.

Тем временем судовладелец пропавшего в Японском море судна «Восток» опубликовал список экипажа, согласно которому на борту было 20 человек. Кроме того, судовладелец открыл линию психологической помощи родным экипажа, передает ТАСС.

«Осознавая и разделяя в полной мере переживания и ожидания родных, близких, знакомых моряков, искренне надеясь на лучшее, убедительно просим по вопросам ведения спасательной операции, вопросам оказания психологической помощи и поддержки обращаться в офис компании» – говорится в сообщении компании.

По информации спасателей, на месте поисков были найдены два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовая бухта.

Утром пятницы в зоне поиска все еще бушует шторм. Скорость ветра достигает 20 м/с, высота волн – 4,5 метра. Сохраняется быстрое оледенение судов.

Ранее представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» сообщил, что в зоне поисков судна «Восток» нашли спасательные круги.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь вечером. Причиной крушения рыболовецкого траулера в Японском море, предположительно, мог стать сильный шторм.