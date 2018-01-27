Сурков: Россия изучит новые предложения США по Украине

Разработанный США «Дубайский пакет» предложений по развертыванию миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит реализуемым, Москва изучит его, заявил помощник президента России Владислав Сурков.

Заявление прозвучало по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, передает ТАСС.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН», – сказал Сурков, добавив, что «на этот раз» предложения американской стороны были «более конструктивными».

Помощник президента России добавил, что «Дубайский пакет» предложений, в отличие от «белградского», выглядит «вполне реализуемым», и главное в нем – «подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений».

«Мы его («Дубайский пакет» – прим. ВЗГЛЯД) внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», – заключил Владислав Сурков.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единой позиции по «закону о реинтеграции» Донбасса.