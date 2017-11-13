Озвучены итоги встречи Суркова и Волкера

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единой позиции по «закону о реинтеграции» Донбасса.

«Ключевым вопросом стал «закон о реинтеграции» Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», – цитирует «Интерфакс» своего источника.

Собеседник подчеркнул, что стороны договорились о продолжении диалога, несмотря на то, что конкретных решений принято не было.

Ранее сообщалось, что Волкер собирается посетить Украину, а после этого в Дубае намерен встретится с Сурковым.

В ноябре Кремль сообщал, что Сурков и Волкер продолжили обмен мнениями по Украине. О результатах встречи не сообщалось. Позднее Волкер заявил, что его встреча с Сурковым в Белграде оказалась «шагом назад» в вопросе размещения в Донбассе охранной миссии ООН.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, заявления Волкера заставляют усомниться в намерении США способствовать мирному урегулированию в Донбассе.

18 января Верховная рада Украины приняла «закон о реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».