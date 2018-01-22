Сурков и Волкер встретятся в Дубае

На этой неделе спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер собирается посетить Украину, а после этого в Дубае намерен встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым, сообщает украинская служба «Голоса Америки».

Для ознакомления с ситуацией на востоке Украины в среду, 24 января, Курт Волкер, поедет в Донбасс, а через день в Киеве встретится с украинскими должностными лицами в Киеве, передает «Интерфакс».

В пятницу, 26 января, Курт Волкер планирует провести переговоры с Владиславом Сурковым в Дубае. Отмечается, что «стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии».

Напомним, 13 ноября Кремль сообщал, что Сурков и Волкер продолжили обмен мнениями по Украине. О результатах встречи не сообщалось. Позднее Курт Волкер заявил, что его встреча с Владиславом Сурковым в Белграде 13 ноября оказалась «шагом назад» в вопросе размещения в Донбассе охранной миссии ООН.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, заявления Волкера заставляют усомниться в намерении США способствовать мирному урегулированию в Донбассе.