Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК

Верховный суд отклонил кассационную жалобу блогера Алексея Навального на решение ЦИК России, который отказался регистрировать инициативную группу для его выдвижения в президенты.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – сказано в карточке дела суда, передает РИА «Новости».

6 января Верховный суд России отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии, не зарегистрировавшей инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента из-за судимости.

В ответ на решение ЦИК, которое юристы признали законным, Навальный решил провести акции в преддверии президентских выборов.

Добавим, что в конце ноября Савеловский районный суд Москвы также удовлетворил иск Михаила Костенко и обязал штаб Навального вернуть заявителю 50 тыс. рублей. Таким образом, сторонники Навального фактически признали его неспособность участвовать в выборах президента.