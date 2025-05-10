Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Белоусов обсудил с Хафтаром укрепление военного сотрудничества России и Ливии
В Москве состоялась встреча между министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Как указано в официальном заявлении командования ЛНА, обсуждение касалось путей дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Ливией и Россией, передает ТАСС.
Белоусов обсудил с Хафтаром последние события в регионе и вопросы координации усилий по тем направлениям, которые представляют обоюдный интерес, подчеркивается в публикации командования ЛНА.
Ранее Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой.
Белоусов также провел встречу с министром обороны Узбекистана Бахрамом Курбановым.