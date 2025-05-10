Посол Мирошник призвал США ограничить поставки вооружений Украине

Tекст: Вера Басилая

«Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», – написал дипломат в Telegram-канале, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области 9 мая.

Мирошник отметил, что перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но украинские вооруженные формирования его нарушили. Он подчеркнул, что смена власти в США не снимает с Вашингтона ответственность за действия предыдущей администрации и не отменяет обязательств перед урегулированием конфликта.

По словам дипломата, если у США есть стремление к миру, они должны «приводить в сознание недоговороспособных» и ограничивать поставки Украине всех средств ведения войны, которые у них есть. Мирошник выразил уверенность, что те, кто действительно хочет перемирия, принимают мирные предложения даже при несовпадении интересов, а Киев, по его мнению, не заинтересован ни в перемирии, ни в урегулировании.

Ранее два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

Эксперт отметил отсутствие смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии.