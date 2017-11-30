Американский генерал с удивлением узнал об украинском экспорте танков

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес крайне удивился тому, что Киев просит помощи вооружением от стран Запада, но при этом изготавливает свои танки на экспорт.

Говоря о своем визите на Харьковский танковый завод, Ходжес выразил восхищение этим предприятием. «Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, был разработан и производился именно там», – отметил Ходжес, сообщает «Голос Америки».

Он также заявил, что во время визита на завод заметил новые машины. «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» – «Это на экспорт» – «Экспорт? Вы просите «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), а сами экспортируете танки?» – удивился Ходжес.

Он выразил мнение, что недостаточная координация в оборонной сфере Украины связана с нехваткой прозрачности в этой области. «Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность, и из-за недостаточной прозрачности они не покупают, не могут себе позволить», – заявил Ходжес.

Вместе с тем 20 января сообщалось, что Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода.