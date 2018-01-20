США решили подарить часть военной помощи Украине

Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» (Javelin), сообщили в госдепартаменте США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил ТАСС, что новая помощь Украине «включает вооружения и боеприпасы». Он подчеркнул, что данное оружие «целиком оборонительное по своей природе».

«Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия [другим странам] в сфере безопасности», – сообщил он.

Американский дипломат отметил, что после этих поставок объем помощи в сфере безопасности, который с 2014 года Украина получила от США, превысит 750 млн долларов.

Согласно изложенной им информации, «до настоящего времени США предоставляли украинским Вооруженным силам остро необходимые контрбатарейные радары, рации, [бронированные армейские «внедорожники»] Humvee, медицинское оборудование, защитное снаряжение и приборы ночного видения».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода.