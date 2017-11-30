Украинская армия рассказала о подготовке к получению «Джавелинов»

Украинские военные разрабатывают меры для того, чтобы принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», - передает его слова РИА «Новости».

По его словам, сейчас ведется подготовка к применению и эксплуатации противотанковых комплексов Javelin. Причем речь идет, отметил он, не только о самом процессе передачи оружия, но и об условиях его хранения.

Муженко заверил, что Javelin не попадут в руки ополченцев, передает УНИАН.

«Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - заявил глава генштаба ВС Украины.

Также он отметил, что уже определены места хранения, системы могут быть переданы Украине в срок от двух до пяти-шести месяцев.

12 января сообщалось, что ВСУ начали подготовку персонала для работы с американскими комплексами Javelin – сотрудников обучают английскому языку.

Ранее сообщалось о намерении США поставить ПТРК Javelin на Украину. Речь идет о 35 пусковых установок и 210 ракет к ним. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, какое значение имеет появление американских ПТРК на Украине.