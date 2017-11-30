Украинских военных направили на уроки английского для работы с «Джавелинами»

Вооруженные силы Украины начали подготовку персонала для работы с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin в целях приобретения необходимого знания английского языка, сообщают украинские СМИ.

«Подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного по проведению языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка», – сообщает портал Ukrainian Military Pages.

После того, как украинские артиллеристы подучат английский язык, их направят за границу для прохождения обучения по боевому применению ПТРК.

Ранее сообщалось о возможных поставках ПТРК Javelin на Украину. США планировали поставить в страну 35 таких пусковых установок и 210 ракет к ним.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, какое значение имеет появление американских ПТРК на Украине.