Порошенко назвал источник финансирования поставок «Джавелинов» Украине

Противотанковые ракетные комплексы Javelin будут поставляться на Украину за счет бюджета США, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», - передает слова Порошенко РИА «Новости».

Он заявил, что это следствие кропотливой работы украинской команды.

Ранее в среду в генштабе ВСУ рассказали, как ведется подготовка к получению «Джавелинов». Глава генштаба Виктор Муженко заявил, что вооружение могут передать Украине в срок от двух до шести месяцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какое значение имеет появление американских ПТРК на Украине.