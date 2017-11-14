Россия ответила на клевету со стороны США

МИД России ответил на клевету представителей США, которые попытались возложить ответственность за химатаки в Сирии на Москву и Дамаск.

По мнению МИДа, эту «массированную пропагандистскую атаку» предприняли, чтобы помешать мирному урегулированию в Сирии. В сообщении на сайте МИДа указывается, что Москва привыкла к пренебрежению «нормами элементарной этики» со стороны США, но на сей раз Вашингтон «превзошел себя».

Москва напомнила, что факт химатаки, о которой шла речь, «даже не подтвержден», об инциденте в Восточной Гуте 22 января сообщали только «пресловутые «Белые каски». Причем это совпало по времени с попытками Вашингтона и Парижа «подменить собой ОЗХО и с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска».

23 января Франция объявила о создании партнерства по «борьбе с безнаказанностью за химатаки».

Москва считает, что эти действия направлены на препятствование проведению в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Россия призывает других участников парижской встречи «дистанцироваться от этой рискованной авантюры».

США больше «не утруждаются доказательствами» или логикой. Вашингтон пытается убедить мир, что Россия «виновна вообще всегда и во всем», хотя в отличие от США уничтожила собственное химоружие.

Также Россия напомнила, что именно США «препятствуют объективному разбирательству» в инцидентах с химоружием, ведь сам Вашингтон уже «твердо определился с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками».

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Москва обвинила США в «убийстве» механизма ООН–ОЗХО, поскольку американская сторона «отказалась приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности». Теперь же США отвергли российский проект резолюции СБ ООН о создании нового механизма.

«Более трех лет мы предлагали принять резолюцию Совета Безопасности ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением актов химического терроризма на Ближнем Востоке. Требовали прекратить закрывать глаза на реальность, поскольку боевики не только используют токсичные химикаты, но уже давно обрели собственные возможности изготавливать боевые отравляющие вещества. Но США и их союзники как блокировали нашу инициативу, так и продолжают блокировать», – напомнил МИД.

Москва обвинила Вашингтон в том, что США пытаются разыграть в отношении Сирии сценарий, похожий на те, что осуществлялись «в бывшей Югославии, Ираке и Ливии».

«Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?» – говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

Россия предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) химических атак в Сирии, но постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «не намерен принимать никакие российские предложения».