Россия взялась за подготовку визита следователей ОЗХО в Сирию

Россия предлагает учредить Независимый механизм ООН по расследованию (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI) химических атак в Сирии, говорится в проекте резолюции СБ ООН, предложенном Москвой.

Учредить UNIMI предлагается на год, при необходимости срок работы можно будет продлить. UNIMI должен «установить неоспоримые факты», позволяющие СБ назвать виновных в химатаках, передает ТАСС.

Россия предлагает сделать обязательным выезд экспертов на место происшествия при расследовании химатак, передает РИА «Новости».

Следователи должны рассматривать все возможные «версии и сценарии без исключения». Подчеркивается важность сохранения целостности вещественных доказательств. Указывается, что доказательства, собранные удаленно, следует сохранять до возможности провести полноценное расследование на месте инцидента, говорится в российском проекте.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложение «подчеркивает профессионализм, непредвзятость, объективность и новую систему отчета».

По его словам, это не позволит какой-то из сторон «присвоить» UNIMI.

Небензя также заявил, что США выдают себя на глазах международного сообщества, отвергая с порога предложение России, Вашингтону «не нужен никакой независимый профессиональный механизм».

В ответ на попытку США возложить на Дамаск ответственность за январскую химатаку до расследования постпред России заявил: «То есть вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя. Вы хотя бы понимаете, что вы и этим себя выдаете? Если вы серьезны в желании создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать ее».

Постпред России сообщил, что сирийские власти предлагают следователям ОЗХО посетить освобожденные от боевиков районы, где были обнаружены запасы химоружия. Небензя подчеркнул, что «доступ есть», Россия «пытается организовать визит» Миссии по установлению фактов ОЗХО из Гааги, «чтобы посмотреть, что это, и сделать выводы».