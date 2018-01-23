Франция объявила о создании партнерства по «борьбе с безнаказанностью за химатаки»

Франция и еще 23 страны вошли в партнерство для борьбы с безнаказанностью за применение химоружия, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, это «принципиальное соглашение» должно покончить с «безнаказанным применением химического оружия». Заявление он сделал на конференции в Париже по расследованию преступлений с применением химического оружия, передает ТАСС.

«24 страны создали механизм обмена информацией, чтобы добиваться наказания ответственных за нарушение соответствующего международного запрета», – сказал Ле Дриан.

Он не назвал полный список стран, которые согласились на участие в этом механизме.

Ранее с заявлениями по химическому оружию в Сирии выступили США. Так, в Госдепе заявили, что Россия не смогла очистить САР от химического оружия, а теперь якобы препятствует проведению международных проверок фактов применения химоружия в этой стране.

Позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон вовсе заявил, что Россия несет ответственность за химические атаки в Сирии.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что нарастающая в Ираке и Сирии угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность.