В Белоруссии задумались над запретом «Смерти Сталина»

Министерство культуры Белоруссии примет решение о прокате фильма «Смерть Сталина» после просмотра; если в политической комедии найдут нарушение законодательства, то киноленту не покажут в белорусских кинотеатрах, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Naviny, в белорусском минкульте пока не получали фильм для просмотра.

«В нашей стране есть некоторые законы, которые препятствуют распространению информации, которая касается пропаганды насилия, порнографии, разжигания розни и так далее. То есть, ряд цензурных вещей, которые соблюдаются во всем мире. Если комиссия что-то обнаружит, то мы будем препятствовать выходу. А пока у нас даже нет предмета для разговора. Мы запросили фильм и ждем, когда его привезут», – заявили в ведомстве.

Также в минкульте Белоруссии отметили что решили проверить фильм на соответствие законодательству в связи с общественной реакцией.

«Нам звонят и спрашивают, как мы относимся к фильму, который содержит насмешки над нашей предыдущей страной», – сообщил представитель ведомства

Премьера фильма в Белоруссии была запланирована на 25 января.

«Мы успели уже продать некоторое количество билетов, но закрыли продажи, потому что до конца не уверены, что фильм будет выходить в прокат. В России его показ отменили. И сейчас мы будем предоставлять фильм для просмотра в наш Минкульт. И они будут экспертным советом выносить решение о том, будет ли показ в нашей стране», – рассказала директор по репертуару сети Silver Screen Анастасия Гулина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в России Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы».

Во вторник министр культуры Владимир Мединский объяснил запрет «Смерти Сталина», также в Минкульте предлагали прокатчикам перенести премьеру «Смерти Сталина». До отзыва прокатного удостоверения режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников и другие деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.