Минкультуры предлагало прокатчикам перенести премьеру «Смерти Сталина»

Гендиректор Госфильмофонда России Вячеслав Тельнов рассказал, что Минкультуры предлагало компании «Вольга», прокатчику фильма «Смерть Сталина», перенести премьеру на второе полугодие 2018 года.

«Мы встречались, и я лично просил руководство «Вольги» самостоятельно перенести релиз «Смерти Сталина» на вторую половину года в связи с предстоящими в нашей стране памятными датами. Прекрасно отдаю себе отчет, что бизнес руководствуется собственными интересами – и они в лучшем случае денежные, но свои интересы есть и у государства», – сказал Тельнов, передает «Интерфакс».

Во вторник министр культуры Владимир Мединский объяснил запрет «Смерти Сталина». Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы».

Перед этим режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников и другие деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.