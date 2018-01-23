В Москве представят фильм о Сталине с Жераром Депардье

В кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте 26 января пройдет спецпоказ фильма совместного португальско-французского производства «Диван Сталина», главную роль в котором играет Жерар Депардье.

Кроме показа фильма, в кинотеатре состоится встреча с режиссером Фанни Ардан, сообщает газета «Дорогомилово».

Киносеанс начнется в 19.15, сбор гостей – в 18.30. После просмотра фильма зрители смогут пообщаться с режиссером и задать ей вопросы.

О том, что Депардье сыграет Сталина в картине Ардан, стало известно еще в 2015 году. «Диван Сталина» – это экранизация вышедшего в 2013 году одноименного психологического романа писателя Жана-Даниэля Бальтасса. В книге события происходят в 1950 году в СССР – за три года до кончины Сталина. По сюжету молодой художник Данилов отправляется в тайную резиденцию советского лидера в Грузии, чтобы обсудить с ним проект монумента «Отец народов». Однако перед встречей со Сталиным молодому человеку придется пройти допрос.

Одновременно с показом фильма Ардан в России разгорается скандал вокруг другого фильма, связанного с кончиной Сталина. Во вторник министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы». Ранее режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие деятели культуры и политики обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.