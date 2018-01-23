Мединский объяснил запрет «Смерти Сталина»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил в связи с отзывом прокатного удостоверения на фильм «Смерть Сталина», что в стране нет цензуры, однако ведомство не допустит глумления над историей.

По словам Мединского, в Минкультуры поступили обращения граждан после просмотра британского фильма, состоявшегося накануне в министерстве. Глава ведомства отметил, что многие люди старшего поколения могут воспринять этот фильм «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», говорится на сайте Минкультуры.

Мединский подчеркнул, что в России нет цензуры, и страна не боится «критических и нелицеприятных оценок» истории.

«Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней», - подчеркнул Мединский.

По его словам, ведомство обращало внимание прокатчика на то, что выход подобной картины крайне неуместен в канун 75-летия победы под Сталинградом.

В то же время, Минкультуры руководствовалось законом при принятии решения об отзыве прокатного удостоверения. Мединский подчеркнул, что на требования закона указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма.

«В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», - заключил Мединский.

Напомним, во вторник Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы». Перед этим режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников и другие деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.