РАН решили привлечь к фундаментальным разработкам в интересах обороны

В ближайшее время состоится встреча руководства Российской академии наук и Минобороны, в ходе которой стороны обсудят совершенствование научно-технического задела в интересах обороны страны, заявил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, ученым и военным нужно решить, из каких средств профинансируют работы фундаментального и поискового характера по обеспечению обороноспособности России. Эти вопросы будут обсуждаться на встрече с руководством Министерства обороны, передает РИА «Новости».

Сергеев добавил, что на обновление фундаментального научно-технического задела в интересах обороны и безопасности страны потребуется по 20 млрд рублей в год. Эти средства не предполагается брать из новой десятилетней госпрограммы вооружений (общий их объем – 19 трлн рублей). Вопрос источника финансирования подобных исследований еще предстоит решить.

В понедельник вопрос совершенствования научно-технического задела в интересах обороны обсуждался на встрече Сергеева с президентом Владимиром Путиным.

Также Сергеев рассказал, что сначала действующий закон о РАН скорректируют, а после и вовсе разработают новый. Юридический статус Российской академии наук таким образом будет повышен. Об этом также шла речь на встрече с Путиным.

«Был сформулирован двухэтапный подход», – пояснил Сергеев. Сначала планируется скорректировать действующий 253-й закон о Российской академии наук, а затем подготовить новый закон.

«Для этого потребуются изменения в Гражданском кодексе, это серьезная работа», – отметил Сергеев. Президент, по словам главы РАН, такой подход поддержал. Путин уже дал поручение начать разработку поправок в 253-й закон.

Президент РАН подчеркнул, что работу по созданию нового закона нужно вести уже сейчас, так как в настоящее время готовится закон о научно-технической и инновационной деятельности – законы эти важно готовить вместе, чтобы они «правильно состыковались», передает ТАСС.

Напомним, встреча Сергеева и Путина прошла в понедельник. Глава российского государства заявил, что глава РАН справляется со своими обязанностями.