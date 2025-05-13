Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Путин назвал русскую культуру основой для консолидации общества
Президент России Владимир Путин на встрече с попечителями театров подчеркнул важность культурного достояния для развития и сплочения общества.
Путин на встрече с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества, передает ТАСС.
Он отметил, что идеи и смыслы русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом, а культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство составляют прочный фундамент для развития страны.
Глава государства отдельно поблагодарил попечителей за поддержку молодых музыкантов, художников и артистов. По словам Путина, такое участие способствует раскрытию талантов и помогает молодым людям активно включаться в общественную жизнь России.
Путин подчеркнул: «Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу. Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества».
Ранее Путин поручил правительству и Федеральному фонду поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских.