Путин назвал русскую культуру основой для консолидации общества

Tекст: Ольга Иванова

Путин на встрече с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров назвал русскую культуру мощной основой для консолидации общества, передает ТАСС.

Он отметил, что идеи и смыслы русской культуры всегда обращены к человеку и народу в целом, а культурное достояние, духовная идентичность и творческое богатство составляют прочный фундамент для развития страны.

Глава государства отдельно поблагодарил попечителей за поддержку молодых музыкантов, художников и артистов. По словам Путина, такое участие способствует раскрытию талантов и помогает молодым людям активно включаться в общественную жизнь России.

Путин подчеркнул: «Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу. Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества».

Ранее Путин поручил правительству и Федеральному фонду поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских.